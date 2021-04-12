Спортивная школа в городе Карелии получит 25 млн рублей на заливку искусственного льда

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в Кеми на ледовой площадке появится искусственный лед.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что кемская спортшкола получит финансирование на развитие хоккея.

"К 100-летию республики в Кеми появилась крытая хоккейная площадка. Но тренироваться там можно только зимой. И жители очень просили помочь с холодильной установкой для искусственного льда, чтобы продлить сезон и не зависеть от погоды. Мы нашли возможность решить проблему – развитие хоккея в Кеми включили в национальный проект "Демография". В этом году спортшкола получит 25 миллионов рублей на покупку холодильной установки и ледозаливочной машины. Искусственный лед позволит не только продлить тренировочный процесс, но и предоставить лед для массового катания всем желающим", - рассказал Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что уникальный для Карелии IT-тренажёр для подготовки хоккеистов установлен в Петрозаводске.