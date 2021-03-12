Спортивный арбитражный суд запретил исполнять "Катюшу" в качестве гимна на Олимпиаде

В Госдуме назвали такое решение спортивного арбитражного суда (CAS) странным.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что теперь под запрет может попасть любая песня на русском языке, пишет ТАСС.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использовать "Катюшу" в качестве гимна российской сборной на Олимпийских играх является странным. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна до декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". В пятницу портал Inside the Games сообщил, что CAS отклонил это предложение.

"В этой ситуации понятно, что МОК, судя по всему, снял с себя ответственность и обратился за разъяснениями в Спортивный арбитражный суд, - сказал Свищев. - Разъяснение CAS не только выглядит негативным, но и является достаточно странным. Фактически под запретом теперь не только гимн, но и вообще любые композиции на русском языке. Поскольку многие песни имеют то или иное отношение к России, хотя бы в виду языковой принадлежности".

"И раз уж на то пошло, то песня "Катюша" была написана еще во времена СССР, в состав которого входила не только Россия. А вообще, думаю, что это не последний выпад в нашу сторону, наши коллеги до окончания санкций будут и в дальнейшем использовать любую возможность, чтобы нас уколоть", - добавил он.

"Катюша" была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.