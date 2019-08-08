Спортивный чиновник в Карелии подозревается в растрате

Бывший гендиректор республиканской Школы высшего спортивного мастерства Владимир Манылин стал фигурантом уголовного дела.

Как стало известно, в отношении 57-летнего Владимира Манылина, в 2015-2018 годах руководившего автономным учреждением РК "Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (на фото), карельский Следком расследует уголовное дело. Он стал подозреваемым по статье 160 ч.4 уголовного кодекса: присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере.

Подробнее читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".