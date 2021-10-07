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Спортсмен из Карелии победил в уникальном ультрамарафоне на горе Воттоваара

Новости. Спорт
17:40, 07 Октября 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт норма жизни - Карелия»

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Карельский марафонец Денис Глазунов одержал победу в гонке на 55 километров в рамках Vottovaara Mountain Race.

Напомним, в минувшие выходные на горе Воттоваара в Карелии состоялся забег Vottovaara Mountain Race. Организаторами выступила команда Running Heroes Russia.

Более 1200 трейлраннеров из разных городов России приехали в Карелию в поселок Гимолы к легендарной горе, чтобы принять участие в ночной гонке.

Соревнования открылись 2 октября стартом 100-мильной дистанции. Также состоялись гонки на 50 миль, 55 и 14 километров.

Как рассказали в Минспорта республики, карельский марафонец Денис Глазунов финишировал первым на дистанции 55 километров с результатом 04:18:05.

Благодаря опыту участия в трейловых забегах на скальных тропах горы Воттоваара Денису удалось создать отрыв от соперников, который он удержал до финиша.

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