Спортсмен из Карелии победил в уникальном ультрамарафоне на горе Воттоваара

Карельский марафонец Денис Глазунов одержал победу в гонке на 55 километров в рамках Vottovaara Mountain Race.

Напомним, в минувшие выходные на горе Воттоваара в Карелии состоялся забег Vottovaara Mountain Race. Организаторами выступила команда Running Heroes Russia.

Более 1200 трейлраннеров из разных городов России приехали в Карелию в поселок Гимолы к легендарной горе, чтобы принять участие в ночной гонке.

Соревнования открылись 2 октября стартом 100-мильной дистанции. Также состоялись гонки на 50 миль, 55 и 14 километров.

Как рассказали в Минспорта республики, карельский марафонец Денис Глазунов финишировал первым на дистанции 55 километров с результатом 04:18:05.

Благодаря опыту участия в трейловых забегах на скальных тропах горы Воттоваара Денису удалось создать отрыв от соперников, который он удержал до финиша.