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Спортсменам запретили преклонять колено на Олимпиаде в Токио

Новости. Общество
21:30, 22 Апреля 2021
фото: Reuters
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Международный олимпийский комитет запретил спортсменам преклонять колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter во время Олимпийских игр в японском Токио.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Решение было принято на исполкоме МОК, прошедшем 21 апреля. Представители США выступали за то, чтобы отменить правило Олимпийской хартии, запрещающее политические акции во время Олимпийских игр, однако МОК оставил его в силе. В докладе комиссии атлетов говорится, что спортсмены будут наказаны за политическую, религиозную или расовую пропаганду в любой из олимпийских зон.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.

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Комментарии

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udo
2021-04-22 21:57:22
Ещё чего они хотят? Пофиг совсем.
Гость
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