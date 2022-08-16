Спортсменка из Карелии дважды стала мастером спорта

Спортсменка и тренер Людмила Мартынович заслужила второе спортивное звание мастера спорта России.

Как сообщается в паблике «Петрозаводск спортивный», в День Физкультурника заместитель премьер-министра правительства Карелии Лариса Подсадник вручила Людмиле Мартынович удостоверение и значок мастера спорта России по всестилевому каратэ.

Это уже второе достижение высокого мастерства спортсменки из Петрозаводска. Первое звание - мастера спорта России по киокусинкай — она заслужила в 2018 году.

Людмила Мартынович — единственная представительница прекрасного пола из Карелии, дважды ставшая мастером спорта России по разным видам.