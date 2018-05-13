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Новости. Спорт
09:55, 13 Мая 2018

Спортсменка из Карелии готовится к Кубку России по всестилевому каратэ


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Карельская спортсменка Виктория Вовк примет участие в соревнованиях Кубка России по всестилевому каратэ, которые пройдут в Уфе на следующей неделе.

Виктория Вовк участвует в категории "ката", где особенно важны скорость, сила удара и хорошая растяжка. Каждый день спортсменка уделяет тренировкам по 6-7 часов.

"Настрой боевой!" - говорит она.

В апреле этого года Виктория Вовк победила в открытом чемпионате Японии по киокушинкай каратэ.

В состязаниях участвовали девушки со всего мира, но первое место заняла наша каратистка.

Виктория Вовк – обладатель 4 дана киокушинкай, чемпионка России 2008, 2010 и 2012 гг., обладательница Кубка Карелии 2016 и 2017 гг.

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