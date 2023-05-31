Спортсменка из Карелии одержала блестящую победу в крупнейшей лиге единоборств (ВИДЕО)

Наталья Дьячкова продолжает победно выступать в азиатской лиге единоборств.
Как пишут в паблике Минспорта Карелии, вчера, 2 июня, состоялся второй бой Натальи Дьячковой в крупнейшей лиге единоборств ONE Championship. На ринге карельская спортсменка встретилась с Леной Нокер из Италии.
«Карельская рысь» одержала победу нокаутом на второй минуте боя.
В состоявшемся накануне первом бою Наталья также одержала победу нокаутом.
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