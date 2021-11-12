Спортсменка из Карелии победила на всероссийских соревнованиях по ориентированию на лыжах

Александра Русакова завоевала первое в своей карьере «золото» на соревнованиях в Пермском крае.

Мастер спорта России по спортивному ориентированию из Петрозаводска Александра Русакова победила на Всероссийских соревнованиях в Пермском крае «Уральские узоры», проходящих в городе Горнозаводск. Об этом сообщил паблик «Петрозаводск спортивный».

Воспитанница тренеров Анны Трегубовой и Андрея Кульбачко одержала первую в своей карьере победу — ей покорилась дисциплина «классика».

Также на соревнованиях успешно выступили карельские юниоры — Среди юниоров 3-е место у Дианы Мусатовой. По группе М14 2-е у Сергея Зубова, 3-е у Ксении Ананьевой.

Напомним, в 2021 году Александра Русакова представляла Россию на чемпионате мира и на соревнованиях вошла в десятку сильнейших.