Спортсменка из Карелии признана лучшим вратарем на Чемпионате мира по футболу

Футболистки из Карелии в составе сборной России стали лучшими на Чемпионате мира по футболу в формате 7х7 среди женских команд.

Две спортсменки из Карелии — Анна Чернякова и Виктория Силина — выступили в составе сборной России на Чемпионате мира по футболу в формате 7х7 среди женских команд. Турнир проходил с 24 по 28 ноября в Рио-де-Жанейро. В соревнованиях участвовали сборные Бразилии, Аргентины, Чили, Эквадора, Мексики, Колумбии и России.

В групповом этапе сборная России обыграла соперниц из Мексики и Колумбии со счетом 3:1 и 4:1 соответственно. В полуфинале наши девушки встретились с командой Колумбии и одержали победу со счетом 7:1.

В финале наша сборная сыграла с командой Бразилии и выиграла со счетом 4:2, завоевав звание чемпиона.

По итогам турнира Виктория Силина была признана лучшим вратарем турнира.

Ранее спортсменка из Карелии завоевала серебро на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.