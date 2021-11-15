Спортсменка из Карелии завоевала серебро на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

Лыжница из Сегежи Ольга Жолудева стала второй на Всероссийских соревнованиях «Кубок Хакасии».

С 27 ноября по 1 декабря в поселке Вершина Тёи проходят Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Кубок Хакасии». Сегодня, 28 ноября, лыжница из Сегежи, мастер спорта России Ольга Жолудева завоевала серебряную медаль. Спортсменки соревновались на дистанции 10 км свободным стилем. Карельская лыжница преодолела ее за 31 минуту 28 секунд, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Соревнования в Хакасии - это один из этапов отбора на Первенство мира по лыжным гонкам среди юниоров.

Ранее сообщалось, Ольга Жолудева вошла в состав спортсменов-кандидатов в команду России на XXIV Олимпийские зимние игры.