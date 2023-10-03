Спортсменка из Карелии взяла бронзу на чемпионате страны по лыжному двоеборью

Ольга Аристова - бронзовый призер чемпионата России по лыжному двоеборью.

Спортсменка из Карелии Ольга Аристова заняла третье место на чемпионате России по прыжкам с трамплина на лыжах и лыжному двоеборью.



Соревнования проходят в Сочи на трамплинном комплексе «Русские горки», сообщили в центре спортивной подготовки.



В паблике центра поздравили спортсменку и ее тренера Вадима Лисовского.



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщила о том, что олимпийский чемпион Владислав Ларин в очередной раз стал чемпионом России по тхэквондо.