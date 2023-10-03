Спортсменка из Карелии взяла бронзу на чемпионате страны по лыжному двоеборью

Ольга Аристова - бронзовый призер чемпионата России по лыжному двоеборью.
Спортсменка из Карелии Ольга Аристова заняла третье место на чемпионате России по прыжкам с трамплина на лыжах и лыжному двоеборью.
Соревнования проходят в Сочи на трамплинном комплексе «Русские горки», сообщили в центре спортивной подготовки.
В паблике центра поздравили спортсменку и ее тренера Вадима Лисовского.
Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщила о том, что олимпийский чемпион Владислав Ларин в очередной раз стал чемпионом России по тхэквондо.
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