Спортсменка из Карелии завоевала серебро на Чемпионате России по ездовому спорту

Юлия Потапова стала второй в дисциплине нарта-спринт 2 собаки.

В Вологодской области прошли Чемпионат и Первенство России по ездовому спорту. Карелию на соревнованиях представили Кристина Бородина и Юлия Потапова, выступившие в дисциплине нарта-спринт 2 собаки, рассказали в Минобразования и спорта республики.

По итогам стартов Юлия Потапова заняла 2 место, выполнив норматив мастера спорта. Это уже второе призовое место в копилке Юлии.

Ранее лыжница из Карелии вошла в десятку сильнейших на международных соревнованиях.