Карельская спортсменка и ее питомец Блиц взяли золото Чемпионата СЗФО по ездовому спорту

Золотыми медалистами чемпионата стали спортсменка Кристина Бородина из Петрозаводска и ее собака Блиц.

Чемпионат Северо-Западного федерального округа России по ездовому спорту прошел в Архангельской области, рассказали в федерации ездового спорта Карелии.

В соревнованиях участвовали не только спортсмены Северо-Запада, но и Московской и Рязанской областей.

Состязания проводились в нескольких дисциплинах: лыжи-спринт с одной собакой, нарта-спринт с двумя и с четырьмя собаками.

Республику Карелия представляла петрозаводская спортсменка Кристина Бородина со своей собакой по кличке Блиц.

Тандем лидировал оба дня в женском зачете «Лыжи-спринт 1 собака».

По итогу золотая медаль СЗФО уехала в Карелию, отметили в источнике и поздравили Кристину и ее четвероногого напарника с успешным открытием зимнего соревновательного сезона, пожелав дальнейших побед на этапах Кубка России и Чемпионате России.