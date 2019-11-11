Спортсменки из Карелии завоевали медали на первенстве мира по спортивной борьбе

В Баку 8-9 ноября состоялось первенство мира по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщили в Минспорта Карелии.

В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 20 стран. Карелию в составе сборной команды России представляли Влада Филиппова и Элина Васильева.

Карельская спортсменка Влада Филиппова боролась в весовой категории до 49 кг (грэпплинг). Дойдя до финала, она не оставила сопернице из Казахстана ни малейшего шанса, выиграв финальную схватку. В дисциплине грэпплинг-ги Влада вновь завоевала золотую медаль, став чемпионкой Мира.



©Сайт правительства Карелии

"Когда она борется на ковре, мне приходится переживать не за неё, а за её соперниц, – говорит тренер спортсменки Александр Богданов. – Очень уж жёсткую и бескомпромиссную борьбу показывает Влада. Результат говорит сам за себя: Влада -двукратная чемпионка мира!".



Элина Васильева боролась в дисциплине грэпплинг-ги в весовой категории до 56 кг. Элина стала серебряным призёром первенства мира.