Спортсмены из Карелии привезли "золото" с международного турнира по ушу

С 24 по 29 февраля в Москве прошел международный турнир Moscow wushu stars 2020, сообщили в Минспорта Карелии.

Участие в соревнованиях приняли около тысячи спортсменов из России, Германии, Польши, Греции, Франции и других стран.

Соревнования проходили по дисциплинам – таолу, кунг-фу, юнчун, тайцзи, а также контактных поединках саньда и туйшоу.

В турнире приняла участие и команда Карелии, в составе которой выступали: Анастасия Митрофанова, Мария Суханова, Юлия Смирнова, Ольга Клочкова, Максим Дедовец, Ольга Куделько, София Панова, Наталья Русецкая, Григорий Мальков, Кирилл Репухов, Денис Величко, Анар Велив, Алсу Велиева, Ирина Пахомкова, Ульяна Пахомкова, Анна Капечинская.

По итогам турнира несколько спортсменов из Карелии достигли наивысших результатов. Анар Велиев среди юношей 9-11 лет одержал победу в видах программ "Юнчун деревянный манекен", "Юнчун оружие", стал серебряным призером в виде программы "Юнчунцюань" и бронзовым призером в "Таолу Тайцзицзянь" (тренер Натиг Велиев).

Максим Дедовец среди юношей 12-14 лет одержал победу в виде программы "Таолу Тайцзицзянь", стал двукратным серебряным призёром в видах программы "Таолу Тайцзицюань" и "Традиционный тайцзи цисе", а также завоевал бронзу в виде программы "Традиционный Тайцзицюань" (тренеры − Марина Потапова и Юлия Смирнова).

Алсу Велиева среди девушек 12-14 лет одержала победу в видах программы "Таолу Тайцзицюань" и "Традиционный тайцзи цисе".

В парном выступлении Алсу Велиева и Ульяна Пахомкова завоевали две бронзы в видах программ "Таолу Дуйлянь цисе" и "Традиционный дуйлянь цисе" (тренер Натиг Велиев).

Среди юниоров 15-17 лет Денис Величко и Кирилл Репухов, показав мастерство контактного боя с оружием – "Таолу Дуйлянь цисе", стали серебряными призерами в этом виде программы и победителями в "Традиционном Дуйлянь цисе" (тренер Натиг Велиев).

Среди женщин 18-35 лет Анастасия Митрофанова стала победителем в виде программы "Традиционный тайцзицюань", серебряным призером в виде программы "Традиционный тайцзи цисе" и бронзовым призером в виде программы "Таолу Тайцзицзянь".

Мария Суханова в этой же возрастной категории стала двукратным серебряным призером в видах программы "Юнчун цисе" и "Юнчун деревянный манекен".

В парном выступлении Мария Суханова и Анастасия Митрофанова завоевали две золотые медали в видах программы "Таолу Дуйлянь цисе" и "Традционный Дуйлянь цисе" (тренер Натиг Велиев).

В возрастной категории 36-60 лет Ирина Пахомкова стала двукратным серебряным призером в видах программы "Юнчунцюань" и "Юнчун Деревянный манекен". Анна Капечинская завоевала бронзу в виде программы "Традиционное тайцзи цисе". В парном выступлении Ирина Пахомкова и Анна Капечинская одержали победу в виде программы "Традиционный Дуйлянь без оружия". В этом же виде Ольга Куделько и Наталья Русецкая заняли 2 место (тренер Натиг Велиев).

Григорий Мальков в возрастной категории 36-60 лет стал двукратным победителем в видах программы "Таолу тайцзицюань" и "Юнчун деревянный манекен", завоевал серебро в виде программы "Традиционное тайцзи цисе" и бронзу в виде программы "Юнчунцюань" (тренер Натиг Велиев).

В пятерку лучших вошли Юлия Смирнова, Ольга Клочкова, уступив ближайшим соперникам сотые доли баллов.

По итогам стартов карельские спортсмены завоевали 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей.