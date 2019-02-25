Спортсмены из Петрозаводска победили во Всероссийских соревнованиях по каратэ

Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ "Кубок федерации" прошли в Подмосковье, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Одинцово съехались команды из 30 регионов России, за призовые места сражались 800 участников.

Спортсмены из Петрозаводска, представлявшие на соревнованиях республиканскую федерацию всестилевого каратэ и петрозаводское отделение Российского союза каратэ, выступили успешно, уверенно заняв ступени пьедестала почета.



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"Золото" завоевали Виктория Вовк и Станислав Мишкевич, вторые места у Дарьи Беляевой и Михаила Скороходова.