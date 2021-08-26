Спортсмены из Петрозаводска завоевали первые медали на Спартакиаде

Петрозаводские легкоатлеты взяли два "золота" и одно "серебро" на межрегиональных соревнованиях в Череповце.

Как сообщил паблик «Петрозаводск спортивный», спортсмены из карельской столицы завоевали первые медали XVIII летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России.

На стадионе «Металлург» в Череповце в борьбу вступили легкоатлеты. Дарья Астахова выиграла золотую медаль в прыжках в высоту с результатом 170 см. Алина Путилина заняла второе место, взяв высоту в 165 см. Дарья — воспитанница Наталии Козловой, Александра Кишкина и Александра Пронина. Алина тренируется у Александра Кишкина и Наталии Козловой. Обе спортсменки — кандидаты в мастера спорта.

Кроме того, Алиса Леппянен стала лучшей в беге на 400 метров. В упорной борьбе воспитанница тренеров Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска Аниты Сигарёвой и Александра Смирнова вырвала победу на последних метрах дистанции.