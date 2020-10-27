Спрятавшийся в унитазе питон укусил женщину

В Таиланде питон затаился в унитазе и напал на женщину, которая пришла в туалет.

"Я не заметила, что в унитазе прячется змея, — рассказывает 54-летняя Бунсонг Плайкев. — Она укусила меня, когда я делала свои дела". Женщина почувствовала сильную боль, увидела стекающую по ноге кровь и инстинктивно сунула руку в унитаз. В палец немедленно вцепился сидевший там питон длиной 2,1 метра, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на News.com.au.

Стряхнув змею, женщина выскочила из туалета, а ее муж запер дверь и вызвал специалистов по отлову диких животных. Прибывшие змееловы извлекли змею из унитаза и положили в мешок, чтобы позднее отпустить вдали от населенных мест.

Вместе со змееловами на место происшествия приехала скорая. Медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили в больницу. "Отныне буду проверять туалет каждый раз, прежде чем сесть", — клянется Бунсонг Плайкев.