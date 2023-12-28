Сразу два серьезных пожара случились вечером в дачном поселке под Петрозаводском

С разницей в несколько часов в дачном кооперативе Прионежского района сгорели хозпостройка и двухэтажный дом.

В МЧС Карелии «Столице на Онего» сообщили сразу о двух серьезных пожарах, случившихся вечером 28 декабря и ночью 29 декабря в поселке Шапшезеро Прионежского района.

Сначала в 20.21 вечера загорелась деревянная хозяйственная постройка на одном из участков. Несмотря на то, что пожарные прибыли уже через 20 минут, одноэтажное строение оказалось значительно повреждено. Потушили его за 6 минут.

А в 01.42 ночи в СНТ «Наука» на улице Сосновая в том же Шапшезере случился более серьезный пожар. Загорелся двухэтажный дом, где к тому же находились баллоны с газом. Огонь полыхал так, что в доме на соседнем участке начал плавиться сайдинг.

В общей сложности этот пожар охватил площадь 141 кв. метр. Дом оказался значительно поврежден.

В тушении пожара принимали участие 19 спасателей на 4 автоцистернах. Пострадавших и погибших в обоих случаях не было. Причины, виновные и ущерб устанавливаются.