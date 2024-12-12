Сразу две локации в Карелии вошли в российский топ-10 лучших мест для зимних фото

Россияне определились, где можно сделать лучшие зимние фотографии.

Россияне назвали лучшие места в стране, где можно сделать самые необычные зимние фотографии. Согласно опросу сервиса Туту.ру, сразу две локации в Карелии вошли в первую десятку таких мест.

Шестое место в этом рейтинге занял Петрозаводск. Но не всю зиму, а лишь февраль — когда в столице республики проходит праздник «Гиперборея» и на набережной выставлены ледовые скульптуры.

«Путешественники, особенно те, кто приезжает в регион впервые, стремятся в горный парк "Рускеала" и к Ладожскому озеру, увидеть Кижи и водопады. Тем не менее около 15% опрошенных путешественников считают, что стоит побывать и в Петрозаводске и сфотографировать ледяные фигуры на фестивале "Гиперборея"», — отметили в сервисе.

Впрочем, Кижи тоже попали в этот рейтинг, на десятое место. Знаменитый остров на Онежском озере хотели бы посетить зимой ради необычных фотографий почти 10% опрошенных.

«Зимой добраться до острова Кижи, где можно увидеть памятники русского зодчества, несколько труднее, чем в тёплое время года. Варианта два: вертолёт или хивус, судно на воздушной подушке. Обязательно выбирайте проверенных гидов и проводников и не отправляйтесь в путешествие в плохую погоду», — предупредили туристов в Туту.ру.

Ранее город в Карелии вошел в число самых популярных направлений для зимнего отдыха.