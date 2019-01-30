СРОЧНО: Мэрию Петрозаводска эвакуировали из-за сообщения о минировании здания (видео)

Чиновников карельской столицы эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Как рассказали в мэрии, сообщение поступило полчаса назад.

"Нас эвакуировали", - рассказала представитель администрации.

В МВД "Столице на Онего" рассказали, что информация проверяется.

Ранее сообщения о минировании были зафиксированы в Новгородской и Архангельской областях.