Среди регионов России Карелия стала лидером по снижению госдолга

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии впервые за много лет превысили размер государственного долга – на 7% по итогам полугодия.

Еще в прошлом году размер госдолга превышал сумму собственных доходов бюджета республики на 24%.

Такие данные приведены в рейтинге долговой нагрузки субъектов Федерации, составленном аналитическим агентством РИА "Рейтинг".

По соотношению размера госдолга и собственных доходов Карелия в течение многих лет была одним из самых неблагополучных регионов. В прошлом году республика заняла в рейтинге шестое место с конца. В 2018 году Карелия поднялась на 8 пунктов, заняв 73 место среди российских регионов.

Подробнее о том, на сколько сократился размер госдолга Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".