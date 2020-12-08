Среди руководителей торговых фирм в Карелии выросло число пессимистов

Количество организаций розничной торговли в Карелии, ожидающих ухудшения ситуации в своем бизнесе, выросло в IV квартале 2020 года.
Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей компаний.
Доля респондентов, которые прогнозируют нарастание негативных тенденций в отрасли составила 28,9% от общего числа опрошенных руководителей. В III квартале 2020 года число пессимистов было меньше - 10,8%.
Подробнее о результатах опроса читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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