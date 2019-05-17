Среднедушевые доходы жителей Карелии ниже среднего по республике

Численность населения Карелии, имеющего среднедушевые доходы ниже среднего показателя по республике, в 2018 году составила 62% от общего количества жителей.

Это следует из данных Карелиястата за 2014-2018 годы.

Среднедушевые доходы ниже среднего по республике в прошлом году имели 386,1 тыс. человек.

Статистика показывает сокращение количества жителей Карелии со среднедушевыми доходами ниже среднего показателя.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".