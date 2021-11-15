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Среднестатистическому россиянину для счастья нужно лишь 178 тысяч в месяц

Новости. Общество
16:08, 03 Декабря 2021
фото: © freepik

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Финансовые запросы мужчин оказались выше, чем женщин.

В начале декабря исследовательский центр одного из крупнейших рекрутинговых порталов страны опубликовал результаты очередного опроса россиян о том, сколько денег им нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми. Участниками этого опроса стали жители более чем пятисот населенных пунктов. В итоге, как выяснилось, среднестатистическому россиянину для счастья нужно лишь 178 тысяч рублей в месяц.

Интересно, что материальные запросы мужчин оказались выше, чем женщин. Если россиянок вполне удовлетворила бы сумма в 155 тысяч рублей, то их соотечественникам для счастья необходимо на треть больше – 203 тысячи. На финансовые аппетиты повлияла и география респондентов, точнее сказать – экономическая география страны. Население более благополучных городов и регионов назвало более высокие суммы, чем жители российской глубинки, и не удивительно, что выше всех денежную планку счастья установили москвичи – 228 тысяч рублей в месяц.

Читайте больше в статье «Мечта Шуры Балаганова»

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-12-03 17:17:03
Доходы от продажи природных богатств России за границу в 2021 году бьют рекорды. Достанется ли что-то населению?
насмешница
2021-12-03 17:58:39
Вася, население призывают верить, что не все так плохо, как некоторые считают
Изя
2021-12-03 18:07:25
насмешница, дебилоизация населения идёт полным ходом :)
насмешница
2021-12-03 18:25:42
Изя, деньги считать умеют все. Даже по телевизору 15 тыс пенсии в 150 тыс не преобразуешь.
Козьма
2021-12-03 17:31:32
Вася, от мёртвого слона уши , как обычно .
Тупик близок
2021-12-03 17:06:37
В Америке,которую так старательно поливают грязью наши продажные некоторые каналы на телевидении, средняя пенсия : 1500 долларов!
Бэушную,неплохую машину , можно купить за 50 долларов,к примеру,продукты не дороже наших( настоящих), а не пальмовых, так что мы "великая держава", но с голой .опой, и с "чубайсиками" вокруг....
А денег в стране полно, но для кучки "людей", которые присвоили внаглую, всё народное достояние....
Козьма
2021-12-03 17:15:20
Тупик близок, что предлагаете с нашим жульём сделать ?
Сеня
2021-12-03 16:45:26
Что за бред ? Зарабатывают копейки , а мечтают о сотнях тысяч . Пропаганда совсем рехнулась хм .
demari
2021-12-03 16:44:55
А сколько нужно откатов , среднестатистическому едросу ? ))
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