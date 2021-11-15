Среднестатистическому россиянину для счастья нужно лишь 178 тысяч в месяц

Финансовые запросы мужчин оказались выше, чем женщин.

В начале декабря исследовательский центр одного из крупнейших рекрутинговых порталов страны опубликовал результаты очередного опроса россиян о том, сколько денег им нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми. Участниками этого опроса стали жители более чем пятисот населенных пунктов. В итоге, как выяснилось, среднестатистическому россиянину для счастья нужно лишь 178 тысяч рублей в месяц.

Интересно, что материальные запросы мужчин оказались выше, чем женщин. Если россиянок вполне удовлетворила бы сумма в 155 тысяч рублей, то их соотечественникам для счастья необходимо на треть больше – 203 тысячи. На финансовые аппетиты повлияла и география респондентов, точнее сказать – экономическая география страны. Население более благополучных городов и регионов назвало более высокие суммы, чем жители российской глубинки, и не удивительно, что выше всех денежную планку счастья установили москвичи – 228 тысяч рублей в месяц.

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