890x80
Реклама

Средняя продолжительность жизни населения Карелии сократится по итогам 2021 года

Новости. Общество
16:56, 26 Октября 2021
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

Новости партнеров

Ожидаемая средняя продолжительность жизни населения Карелии по итогам 2021 года сократится по сравнению с 2020 годом.

Это следует из прогноза социально-экономического развития субъектов Федерации, подготовленного Минэкономразвития России.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Карелии в 2020 году составила 69,6 года, а в 2021 году сократится до 68,2 года. Ранее прогнозировалось, что такого снижения не произойдет.

В 2022 году средняя продолжительность жизни, согласно прогнозу, снова начнет расти и увеличится до 69,08 года. Ожидается, что последствия пандемии будут преодолены в 2023 году, когда показатель продолжительности жизни в Карелии вырастет до 71,4 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-10-26 18:30:25
Предполагаю, три стадии пенсионной реформы: повышения возраста выхода на пенсию, реальное снижение самой пенсии и главное, значительное "сокращение" самих пенсионеров.
"Кто такой этот Плюшкин? – спросил Чичиков. – Мошенник, – отвечал Собакевич. – Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он: всех людей переморил голодом. – Вправду! – подхватил с участием Чичиков. – И вы говорите, что у него, точно, люди умирают в большом количестве? – Как мухи мрут. – Неужели как мухи! А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?" - Гоголь Николай Васильевич, какую поэму написал про нас в XXI веке?
Вася
2021-10-26 18:26:34
отличный результат аж Нуланд поздравлять приезжала .
Сеня
2021-10-26 18:22:41
Это и есть целенаправленная порлитика кучки политиков и приближённых к ним олигархов , по уничтожению российского народа - геноцид .
Это ж как надо ненавидить людей чтобы допускать в стране такое тьфу .
Вася
2021-10-26 18:22:09
Ну, а сами патриоты отправятся на свои виллы в Европу и Америку....
Вася
2021-10-26 18:20:44
В каком-то племени папуасов дела идут ещё хуже.
Вася
2021-10-26 18:18:05
Сокращаются расходы на медицину, образование и социалку в то время, как растут затраты на силовиков и пропаганду,
Вася
2021-10-26 17:40:42
Муть скукотишная нафиг никому не нужна
nae
2021-10-26 17:13:13
Как же так??? Ведь при проведении пенсионной реформы и увеличения пенсионного возраста одним из важнейших обоснований было увеличение средней продолжительности жизни? Но, видимо, русская традиция последнего времени диктует только повышение вне зависимости от обстоятельств.
Кир
2021-10-26 17:08:56
Продолжительность жизни зависит от курения и пьянства населения. С этим у нас совсем плохо. :)
Беня
2021-10-26 17:36:46
Кир, не все пенсы карабасят до потери сексуальной ориентации. Некоторые просто тихо угасают на самоизоляции. Пенсы тоже люди и для них движение тоже жысть. А торчать на самоизоляции это как сидеть в камере-одиночке. А камера-одниночка это, между нами девочками, таки серьезное наказание. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса

Аналитика

Сегодня 15:07
Обществоведение
Ловушка для «мудаков» 4
Кому нужна маркировка «иностранного агента» в России.
Важнейшее из искусств 1
Сегодня 10:58
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 8
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 4
25.10.2021 13:02
«Сегодня — на съезд партии, завтра — на съезд любителей пива» 9
22.10.2021 15:41
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 7
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 7
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»