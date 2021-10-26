Средняя продолжительность жизни населения Карелии сократится по итогам 2021 года

Ожидаемая средняя продолжительность жизни населения Карелии по итогам 2021 года сократится по сравнению с 2020 годом.

Это следует из прогноза социально-экономического развития субъектов Федерации, подготовленного Минэкономразвития России.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Карелии в 2020 году составила 69,6 года, а в 2021 году сократится до 68,2 года. Ранее прогнозировалось, что такого снижения не произойдет.

В 2022 году средняя продолжительность жизни, согласно прогнозу, снова начнет расти и увеличится до 69,08 года. Ожидается, что последствия пандемии будут преодолены в 2023 году, когда показатель продолжительности жизни в Карелии вырастет до 71,4 года.