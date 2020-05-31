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Средняя ставка по ипотеке обновила исторический рекорд

Новости. Общество
17:47, 31 Мая 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Средняя ипотечная ставка в России обновила исторический минимум и к 1 мая этого года снизилась до 8,32%.

Это следует из данных на сайте Банка России.

Ранее аналитики зафиксировали самое низкое за всю историю рынка значение средневзвешенной ставки по ипотеке на уровне 8,62%.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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