Средняя ставка по ипотеке обновила исторический рекорд

Ранее аналитики зафиксировали самое низкое за всю историю рынка значение средневзвешенной ставки по ипотеке на уровне 8,62%.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Средняя ипотечная ставка в России обновила исторический минимум и к 1 мая этого года снизилась до 8,32%.
Это следует из данных на сайте Банка России.
Ранее аналитики зафиксировали самое низкое за всю историю рынка значение средневзвешенной ставки по ипотеке на уровне 8,62%.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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