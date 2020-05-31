Средняя ставка по ипотеке обновила исторический рекорд

Средняя ипотечная ставка в России обновила исторический минимум и к 1 мая этого года снизилась до 8,32%.

Это следует из данных на сайте Банка России.

Ранее аналитики зафиксировали самое низкое за всю историю рынка значение средневзвешенной ставки по ипотеке на уровне 8,62%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".