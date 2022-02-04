Средняя зарплата в Карели выросла выше прогнозного, но ниже реального уровня инфляции

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Республике Карелия за ноябрь 2021 года составила 47948,7 рубля, сообщает Карелиястат.

По сравнению с ноябрём 2020 года заработная плата выросла на 7,8% — это выше уровня инфляции, который прогнозировался в начале 2021 года. Тогда ожидалось, что потребительские цены увеличится за год на 4,3%, но реальный годовой уровень инфляции превысил 8%.

В результате реальный размер зарплаты в Карелии, характеризующий ее покупательную способность, по сравнению с ноябрём 2020 года уменьшился на 1,5%.