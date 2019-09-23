Средняя зарплата в Карелии в 2020 году увеличится до 43,8 тысячи рублей, заявили в Минэке

Министерство экономического развития Карелии прогнозирует рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в республике в 2020 году до 43,8 тысячи рублей.

Эта сумма указана в пояснительной записке к законопроекту, который регламентирует налогообложение отдельных категорий работников. Прогноз Минэка на 2020 год улучшился по сравнению с документом, который ведомство опубликовало в конце 2018 года. Это следует из "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов", - пишут "Вести Карелии".

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