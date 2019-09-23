12:10, 23 Сентября 2019
Средняя зарплата в Карелии в 2020 году увеличится до 43,8 тысячи рублей, заявили в Минэке
Новости по теме
Загрузка...
Министерство экономического развития Карелии прогнозирует рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в республике в 2020 году до 43,8 тысячи рублей.
Эта сумма указана в пояснительной записке к законопроекту, который регламентирует налогообложение отдельных категорий работников. Прогноз Минэка на 2020 год улучшился по сравнению с документом, который ведомство опубликовало в конце 2018 года. Это следует из "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов", - пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.09.2019, 15:04
16.09.2019, 15:08
20.09.2019, 18:18
Аналитика
20.09.2019 13:25
Обществоведение
РПЦ призвала федеральные власти не утверждать новые образовательные стандарты, разработанные министерством просвещения РФ.
18.09.2019 13:50
18.09.2019 09:52
17.09.2019 14:12
17.09.2019 10:57
Чтиво
19.09.2019 14:18
Без политики
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
19.09.2019 14:04
18.09.2019 09:55
16.09.2019 11:59
Медиа
20.09.2019 16:02
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии