Средняя зарплата в Карелии за полгода выросла на 8,3%

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Средняя заработная плата в Карелии в первые шесть месяцев увеличилась на 8,3% - по этому показателю республика вошла тройку регионов Северо-Запада России с самыми высокими темпами роста зарплат.
Такие выводы следуют из рейтинга субъектов РФ, составленного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
В общероссийском рейтинге Карелия заняла 17 место, опередив большинство регионов Северо-Западного федерального округа за исключением Вологодской и Псковской областей.
Средний размер начисленной заработной платы в Карелии в первом полугодии составил 36713 рублей, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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