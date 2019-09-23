Средняя зарплата в Карелии за полгода выросла на 8,3%

Средняя заработная плата в Карелии в первые шесть месяцев увеличилась на 8,3% - по этому показателю республика вошла тройку регионов Северо-Запада России с самыми высокими темпами роста зарплат.

Такие выводы следуют из рейтинга субъектов РФ, составленного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

В общероссийском рейтинге Карелия заняла 17 место, опередив большинство регионов Северо-Западного федерального округа за исключением Вологодской и Псковской областей.

Средний размер начисленной заработной платы в Карелии в первом полугодии составил 36713 рублей, пишут "Вести Карелии".

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