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05.03.2021 23:30

Средняя зарплата врачей в Карелии составит более 78 тысяч рублей

Новости. Экономика
19:00, 06 Марта 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Власти Карелии установили целевые показатели средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений в 2021 году.

В конце февраля глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о мерах по реализации республиканского закона о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Документ содержит довольно интересное приложение. Согласно этому приложению, средняя зарплата врачей с высшим медицинским образованием – 78 400 рублей, среднего медицинского персонала – 39 200 рублей, младшего медицинского персонала – 36 156 рублей, а работников учреждений культуры – 44 587 рублей в месяц.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-06 19:56:29
Еще бы нормально работали на такую зарплату. А то лишь бы пациента отфутболить.
Гость
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