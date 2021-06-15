Среднюю зарплату в России посчитали по другой методике и это оказалась мизерная сумма

Росстат представил данные об уровне медианной зарплаты в России, от которого будет зависеть размер МРОТ.

Выяснилось, что медианная зарплата жителей страны значительно ниже номинальной среднемесячной, которой до сих пор оперировала официальная статистика.

Как пояснило «Эхо Москвы», медианная заработная плата означает, что половина рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и половина — выше. То есть речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический россиянин. За прошлый год она составила 32 422 рублей.

На сколько она ниже номинальной среднемесячной зарплаты по официальной статистике, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».