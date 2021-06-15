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Среднюю зарплату в России посчитали по другой методике и это оказалась мизерная сумма

Новости. Общество
09:02, 16 Июня 2021
фото: pixabay

Росстат представил данные об уровне медианной зарплаты в России, от которого будет зависеть размер МРОТ.

Выяснилось, что медианная зарплата жителей страны значительно ниже номинальной среднемесячной, которой до сих пор оперировала официальная статистика.

Как пояснило «Эхо Москвы», медианная заработная плата означает, что половина рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и половина — выше. То есть речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический россиянин. За прошлый год она составила 32 422 рублей.

На сколько она ниже номинальной среднемесячной зарплаты по официальной статистике, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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User
2021-06-16 11:42:30
Национальный лидер пообщался с Бондаренко во время вручения госпремий и присвоения званий "Герой труда" в Кремле. Президент поинтересовался, сколько получает его собеседник. Тот признался, что зарабатывает 24 тыс. рублей в месяц - это средняя зарплата в колхозе. По словам Бондаренко, ему хватает этой суммы.
Leopol'd
2021-06-16 11:01:43
Ну это явно ближе к истине.
кир
2021-06-16 09:38:18
Пофиг враждебное эхо, - сказал кот. Его закрыть надо.
Гость
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