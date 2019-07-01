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Новости. Происшествия
10:27, 01 Июля 2019

Срочник из Карелии сбежал из военной части в Ростовской области

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В Новочеркасске ищут сбежавшего из части рядового-срочника из Карелии.

В Новочеркасске ищут 18-летнего рядового, самовольно оставившего часть на улице Кривошлыкова, пишет Donday.

Солдата не обнаружили в части при вечерней поверке 28 июня в 22.00. Военнослужащий оставил расположение части 6910 в форме Росгвардии. С собой он также прихватил спецсредства.

Какие именно, не уточняется, но предположительно, резиновую дубинку, газовый баллончик и электрошокер.

Рядовой был призван в армию по достижению 18-летия из Пудожского района республики Карелия и проходил срочную службу в Новочеркасске в 50-й бригаде оперативного назначения Росгвардии. В день исчезновения утром солдат зашел на свою страничку в социальной сети "Вконтакте", изменив статус на "172 дня" - срочник таким образом вел обратный отсчет до конца службы. Больше он на связь после этого не выходил.

Если вам что-либо известно о местонахождении сбежавшего военнослужащего, просьба сообщить по телефонам: 8(8635)27-80-42, 8-961-401-36-66, 8-928-146-36-57 или 102.

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Комментарии

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однозначно
2019-07-01 10:46:36
Как раз в Новочеркасске дисбат есть. Будет там строевым шагом или бегом ближайший год передвигаться согласно устава.
кир
2019-07-01 10:31:24
Поймать и направить в Костомукшу в полицию служить.
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