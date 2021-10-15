«Еду на большой машине»: полиция в Карелии устроила план-перехват, чтобы найти сбежавшую из дома девочку-подростка

После ссоры с мамой в Лахденпохском районе 16-летняя девочка сбежала из дома, села в машину к дальнобойщикам и уехала – по тревоге подняли всю полицию, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района обратилась семейная пара с сообщением об исчезновении 16-летней дочери. Выяснилось, что после ссоры с мамой, та ушла из дома. А через некоторое время пояснила отцу, что «едет на большой машине в Петрозаводск». После этого школьница не отвечала на сообщения и звонки родителей.

Сведения передали в дежурную часть МВД Карелии, где незамедлительно предприняли меры к поиску пропавшей. Ориентировка на разыскиваемого подростка была передана всем патрульным экипажам.

Сотрудники дежурной части дали указание наряду ДПС ГИБДД Прионежского района, который патрулировал федеральную трассу «Кола», занять дислокацию на въезде в Петрозаводск. Здесь вскоре полицейские остановили фуру, в кабине которой находилась девушка-подросток. Та, осознав, что её побег не удался, расплакалась и сама позвонила маме.

Благодаря слаженным действиям сотрудников дежурных служб, ребёнок в кратчайшие сроки был возвращён родителям.