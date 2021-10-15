Реклама

«Еду на большой машине»: полиция в Карелии устроила план-перехват, чтобы найти сбежавшую из дома девочку-подростка

Новости. Происшествия
10:06, 15 Октября 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелияя

Новости партнеров

После ссоры с мамой в Лахденпохском районе 16-летняя девочка сбежала из дома, села в машину к дальнобойщикам и уехала – по тревоге подняли всю полицию, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района обратилась семейная пара с сообщением об исчезновении 16-летней дочери. Выяснилось, что после ссоры с мамой, та ушла из дома. А через некоторое время пояснила отцу, что «едет на большой машине в Петрозаводск». После этого школьница не отвечала на сообщения и звонки родителей.

Сведения передали в дежурную часть МВД Карелии, где незамедлительно предприняли меры к поиску пропавшей. Ориентировка на разыскиваемого подростка была передана всем патрульным экипажам.

Сотрудники дежурной части дали указание наряду ДПС ГИБДД Прионежского района, который патрулировал федеральную трассу «Кола», занять дислокацию на въезде в Петрозаводск. Здесь вскоре полицейские остановили фуру, в кабине которой находилась девушка-подросток. Та, осознав, что её побег не удался, расплакалась и сама позвонила маме.

Благодаря слаженным действиям сотрудников дежурных служб, ребёнок в кратчайшие сроки был возвращён родителям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
комба
2021-10-15 12:12:38
Мама, ты не понимаешь. Педофила хочу. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
13.10.2021, 16:11
Проект изменений в Генплане Петрозаводска предусматривает снос «хрущевок»

Аналитика

Сегодня 09:24
Капитал
Дерматолог: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
Специалист рассказал, почему именно в детском возрасте важно уделить особенное внимание лечению кожных заболеваний.
Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом 1
Сегодня 09:23
Арбитражный управляющий выставил на торги офис-склад
14.10.2021 10:15
На съезд «Единой России» в «мягком вагоне» 22
12.10.2021 15:25
Ресторан — дело серьезное 12
12.10.2021 13:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 1
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»