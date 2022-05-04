СРОЧНО: Дорогу к дачным поселкам под Петрозаводском закрыли из-за потопа

Введены ограничения движения автотранспорта на 17 КМ автодороги Петрозаводск- Лососинное, которую затопило.
Как сообщает Минтранс Карелии, из-за большого количества выпавших за сутки осадков и перелива воды через автодорогу для предупреждения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности дорожного движения 13 мая введены ограничения движения автотранспорта на км 17 автодороги Петрозаводск- Лососинное.
Движение на данном участке автодороги временно запрещено всем видам транспорта.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание