СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО)

Видео инцидента было опубликовано в соцсети во "ВКонтакте".

В соцсети "В помощь маме – Петрозаводск" было опубликовано видео, как в Олонце медведь во время циркового выступления напал на дрессировщика.

"Сегодня на выступлении цирка Цирк Шапито Аншлаг в Олонце показывали представление "Косолапый и садовая тачка", - написали очевидцы в соцсети. - Люди надеялись увидеть мимимишных розовых "Гамми", а на манеж вывели огромного гризли-терминатора, причем никак не оградив детей и взрослых от возможного нападения. А нападение произошло. Потапыч набросился на дрессировщика, повалил его на пол и стал грызть горло. Отогнать зверя удалось лишь ногами и болезненными разрядами электричества".

В комментариях в паблике "Подслушано в Олонце" очевидцы написали, что дрессировщик остался жив.

Подробности происшествия выясняются.

В пабликах городов Карелии, где должны состоятся другие выступления этого цирка, уже появилось видео с нападением медведя и предупреждение жителей с маленькими детьми, купившими билеты в цирк: Питкяранта, Беломорск.