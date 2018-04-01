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Новости. Погода
17:09, 01 Апреля 2018

СРОЧНО: Мэрия Петрозаводска просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте в понедельник

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Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в Карелии 2 апреля.

Согласно метеосводке, полученной МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба", в Петрозаводске в понедельник ожидается значительная перемена погоды. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Вероятны осадки в виде мокрого снега, местами сильного, во второй половине суток - с дождем. Днем прогнозируется усиление ветра юго-восточного направления с порывами до 15-18 метров в секунду. В связи с этим велика вероятность обрывов линий электропередачи и возникновение нарушений в работе автомобильного транспорта.

"Предупреждаем горожан о необходимости соблюдать осторожность и обращаемся к водителям с просьбой по возможности временно воздержаться от поездок на личном транспорте, что будет способствовать работе снегоуборочной техники и предотвращению создания аварийных ситуаций", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Андрей Бекелев.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Доктор Лень
2018-04-01 20:23:54
Так себе "прогноз". На самом деле стра..ются на "наше" же бабло,кое пациенты засылают.. Мизантропушко, прошу таки не серчать цинично то..
Цинично - Ваш!!)) (помню за "не дождётесь.."))
Alex
2018-04-01 17:33:06
Метеоцентра , МЧС , ГИБДД уже просто нет , комментировать погоду могут только чиновники из мэрии.
Аристарх
2018-04-01 17:18:05
А на работу как они прикажут добираться?
Гость
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