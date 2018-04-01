СРОЧНО: Мэрия Петрозаводска просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте в понедельник

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в Карелии 2 апреля.

Согласно метеосводке, полученной МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба", в Петрозаводске в понедельник ожидается значительная перемена погоды. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Вероятны осадки в виде мокрого снега, местами сильного, во второй половине суток - с дождем. Днем прогнозируется усиление ветра юго-восточного направления с порывами до 15-18 метров в секунду. В связи с этим велика вероятность обрывов линий электропередачи и возникновение нарушений в работе автомобильного транспорта.

"Предупреждаем горожан о необходимости соблюдать осторожность и обращаемся к водителям с просьбой по возможности временно воздержаться от поездок на личном транспорте, что будет способствовать работе снегоуборочной техники и предотвращению создания аварийных ситуаций", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Андрей Бекелев.