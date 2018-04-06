СРОЧНО: Уже этой ночью Карелию накроют снегопады

В субботу, 7 апреля, на большей части Карелии, в том числе в Петрозаводске, ожидаются сильные осадки, метель, усиление ветра, предупреждают синоптики.

По информации Карельского ЦГМС, в ночь на 7 апреля и завтра утром ожидаются "сильные осадки в виде мокрого снега, снега, в отдельных районах налипание мокрого снега, метель"; усилится ветер. Порывы ветра ночью могут достигать 15-20 м/с, вблизи крупных водоемов – до 24 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть: Петрозаводск, Костомукша, Муезерский Сегежский, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.