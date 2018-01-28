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Новости. Политика
16:32, 28 Января 2018

СРОЧНО: В Петрозаводске полиция задержала участника "забастовки избирателей" - смотрим видео

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В Петрозаводске сторонники Алексея Навального вышли на акцию протеста в рамках "забастовки избирателей", полиция задержала одного человека, державшего плакат.

В столице Карелии на акцию "забастовка избирателей" в устье Лососинки пришло несколько десятков человек.

Они принесли с собой шарики с логотипом "Навальный-2018", а один из участников – плакат с соответствующей надписью "Забастовка избирателей".

Полиция стала просить участников акции покинуть гайд-парк, так как в это же время здесь должно было состояться согласованное мэрией мероприятие патриотической направленности с участием велосипедистов.

Сторонники Навального сначала стояли за забором, а затем стали проходить внутрь. Полицейские потребовали у одного из участников акции убрать плакат с надписью "Забастовка избирателей", а после его отказа вытолкнула за пределы гайд-парка и задержала.

В это время протестующие скандировали: "Это наш город!" и "Позор! Позор!". 

 

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Комментарии

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stranger
2018-01-28 17:58:23
Это же, как нужно достать людей, чтобы они в свой выходной вышли с лозунгами протеста против происходящего в стране. Трудно из шкуры холопа прорастает свободный человек.
кир
2018-01-28 18:26:45
stranger, не надо идеализировать. Рабство и холуйство уже в генах записаны.
stranger
2018-01-28 18:44:37
Уважаемый, кир, согласен с вами. Эт сколько сотен лет нас надо за нос водить, чтобы людьми стали.
кир
2018-01-28 16:56:45
Сколько бездельников, здоровых мужиков.
Гость
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