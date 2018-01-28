СРОЧНО: В Петрозаводске полиция задержала участника "забастовки избирателей" - смотрим видео

В Петрозаводске сторонники Алексея Навального вышли на акцию протеста в рамках "забастовки избирателей", полиция задержала одного человека, державшего плакат.

В столице Карелии на акцию "забастовка избирателей" в устье Лососинки пришло несколько десятков человек.

Они принесли с собой шарики с логотипом "Навальный-2018", а один из участников – плакат с соответствующей надписью "Забастовка избирателей".

Полиция стала просить участников акции покинуть гайд-парк, так как в это же время здесь должно было состояться согласованное мэрией мероприятие патриотической направленности с участием велосипедистов.

Сторонники Навального сначала стояли за забором, а затем стали проходить внутрь. Полицейские потребовали у одного из участников акции убрать плакат с надписью "Забастовка избирателей", а после его отказа вытолкнула за пределы гайд-парка и задержала.

В это время протестующие скандировали: "Это наш город!" и "Позор! Позор!".