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Новости. Общество
12:02, 30 Января 2018

США опубликовали "кремлевский доклад", в который попали Медведев, Лавров и еще более 200 человек

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Имена 210 высокопоставленных отечественных чиновников и предпринимателей попали в так называемый "кремлевский доклад", представленный американским Минфином Конгрессу.

мериканские власти решили составить список людей, близких к высшему руководству России. Отмечается, что указанные люди пока не попадают под санкции, однако могут оказаться в санкционном списке в дальнейшем, пишет "Мир новостей".

В документе упоминаются 210 человек, из которых 114 политиков и 96 предпринимателей. При внесении имен в перечень его авторы изучали информацию из открытых источников и учитывали определенные факторы. Так, упоминающиеся в докладе предприниматели должны обладать состоянием размером более миллиарда долларов.

В список была внесена практически вся политическая элита России: в нем упоминаются премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также руководство целого ряда российских ведомств и другие высокопоставленные чиновники.

В перечне "олигархов" можно увидеть такие имена, как Роман Абрамович, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Алишер Усманов и Сулейман Керимов.

Авторы также перечислили отечественные предприятия с годовым доходом, превышающим 2 миллиарда долларов, не менее 25% акций которых принадлежит государству.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-01-30 18:46:02
Не знаю, шо там понаписано в Марса со Сникерсом в их классическом труде, а во втором законе дермодинамики написано, шо энтропия (мерило хаоса в физике) неуклонно возрастает. Так шо клева уже не будет :(

Философский анекдот на эту тему:
Сидит мужик с удочкой. ловит рыбу. Рядом с поплавковом всплывает сом с раскуренной папироской, вольяжно плавает вокруг поплавка, пуская колечки дыма.
-Мужик... это... - затягивается и выпускает колечко дыма - сёння клёва не будет....
Мужик:
- Почему это :) ?
- Потому шо клёва было ВЧЕРА...... - затягивается, выпускает колечко дыма и заныривает обратно в тину.
:)
Zim
2018-01-30 18:11:09
А может прав Кир, что нельзя давать в обиду американцам наших русских олигархов и наших родных чиновников? Они, что у этих американцев воруют? Какое им до этого дело если нам самим это по барабану? Разве не обойдемся мы без их денег?
Если главный командир позовёт в последний бой, дядя Вова, мы с тобой?
stranger
2018-01-30 17:56:48
Очевидное и вероятное, многие господа стали гражданами Мальты, так что к РФ имеют косвенное отношение.
User
2018-01-30 16:53:37
Ну наконец-то ЖиВ на весь мир поименно, без купюр назвали ЖиВ! С нетерпением ждем секретную часть.
dgin
2018-01-30 16:16:13
Всех этих по списку собрать , арестовать , судить и посадить ( лучше бы расстрелять ) лет на 20 , вот тогда может и развиваться начнём . Развели воровскую малину .
Алик
2018-01-30 15:58:09
В Китае бы "расстреляли по списку" ,там вроде так начинали бороться с коррупцией,теперь сверх-держава ,их даже США уважают и побаиваются....ну а нам остаётся только наблюдать и доживать копеечную пенсию по старости....
циник
2018-01-30 12:57:31
Медленное сползание экономики по скользкому наклонному дну, которое продолжится после переизбрания Путина, будет объявлено результатом действия этих самых санкций. В общем, ничего особенно нового - тот же хрен, только чуть хреновее. При этом хреновее будет в основном для народа, а попавшим под санкции чиновникам и предпринимателям убытки тем или иным способом компенсируют, разумеется за наш счет.
Orava
2018-01-30 13:03:27
циник, ох правы Вы в данном вопросе.(
циник
2018-01-30 15:58:51
Orava, Я прав в любом вопросе.
Orava
2018-01-30 17:10:47
циник, в остальном ты лапоть
Orava
2018-01-30 12:36:33
Это праздник какой то! Все чинуши с детьми и любовницами будут сидеть в расеюшке.
кир
2018-01-30 12:18:55
Плевали мы на их доклад. Сделали переворот в 91 году, теперь долго так жить будем. Потому как своих мозгов нет. А на выборы доклад не повлияет. Не знают они русских людей.
Demari
2018-01-30 12:49:52
кир, А что,в списке только русские люди ? :)
кир
2018-01-30 13:19:48
Demari, титульная и объединяющая нация. А вы плевали и только о самобытном талдычите.
кир
2018-01-30 16:08:52
Demari, кому и что вы покажите с вожделением едущие к ним за маслом, сыром и шмотками?
Demari
2018-01-30 13:33:08
кир, То есть только русские должны им показать? А остальные не достойны ?
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