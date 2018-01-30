США опубликовали "кремлевский доклад", в который попали Медведев, Лавров и еще более 200 человек

Имена 210 высокопоставленных отечественных чиновников и предпринимателей попали в так называемый "кремлевский доклад", представленный американским Минфином Конгрессу.

мериканские власти решили составить список людей, близких к высшему руководству России. Отмечается, что указанные люди пока не попадают под санкции, однако могут оказаться в санкционном списке в дальнейшем, пишет "Мир новостей".

В документе упоминаются 210 человек, из которых 114 политиков и 96 предпринимателей. При внесении имен в перечень его авторы изучали информацию из открытых источников и учитывали определенные факторы. Так, упоминающиеся в докладе предприниматели должны обладать состоянием размером более миллиарда долларов.

В список была внесена практически вся политическая элита России: в нем упоминаются премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также руководство целого ряда российских ведомств и другие высокопоставленные чиновники.

В перечне "олигархов" можно увидеть такие имена, как Роман Абрамович, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Алишер Усманов и Сулейман Керимов.

Авторы также перечислили отечественные предприятия с годовым доходом, превышающим 2 миллиарда долларов, не менее 25% акций которых принадлежит государству.