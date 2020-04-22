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Ссора с дочерью потрясла жителя Карелии и толкнула на преступление

Новости. Происшествия
14:22, 23 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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В Лоухском районе мужчина поругался с дочкой, выпил с горя и совершил преступление, которое придется отрабатывать, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте 2019 года 55-летний безработный мужчина, проживающий за пределами Лоухского района, приехал к дочери и внукам в поселок Лоухи. В один из дней он поссорился с дочерью, после чего на фоне сильного потрясения злоупотребил спиртным и вышел на прогулку.

Проходя мимо магазина, расположенного на главной улице поселка, нетрезвый мужчина увидел закрепленный на входе в магазин костюм стоимостью более четырех тесяч рублей. Незаметно он снял костюм с вешалки и спрятал за зданием магазина.

Затем злоумышленник вернулся ко входу в магазин, где аналогичным способом завладел вторым костюмом. Однако в этот раз его противозаконные действия были обнаружены.

Продавец стал преследовать мужчину, предъявляя требования о возврате похищенного, которые тот проигнорировал, продолжая удаляться от магазина, на свою беду, в сторону здания отдела полиции, где он был оперативно задержан бдительными сотрудниками органов внутренних дел.

Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов.

Данное наказание осужденному предстоит отбывать, выполняя на безвозмездной основе общественно-полезные работы под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

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