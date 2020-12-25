Стадион "Юность" в Петрозаводске модернизируют и оградят забором

Глава Петрозаводска провела выездное совещание по вопросу развития спортивного комплекса "Юность", сообщили в администрации Петрозаводска.

Модернизация площадки в центре карельской столицы продолжится в 2021 году. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник посетила спортивный комплекс "Юность".

В 2020 году по Программе поддержки местных инициатив на стадионе реконструирован скейтпарк: установлено новое современное оборудование, выполнено освещение. Гостевая парковка вынесена на площадь Кирова, что позволяет обеспечить безопасность юных спортсменов.

Как сообщил руководитель "Дирекции спорта" Василий Филин, в рамках федеральной субсидии совместно со спортивной школой № 7 подготовлен проект реконструкции спортивного ядра. На 2021 год запланирована замена искусственного покрытия основного и запасного полей, основания и покрытия легкоатлетической дорожки. Дополнительно проектом предусмотрено установление ограждения всей территории спортивного комплекса "Юность".

В 2020 году велась большая работа по приведению в соответствие с требованиями нормативно-правовых документов для включения спортивного комплекса "Юность" во всероссийский Реестр спортивных объектов. Комплексу присвоен юридический адрес: по ул. Кирова д. 2. После установки ограждения объект будет включен в Реестр, что позволит проводить мероприятия высокого уровня.

Спортивные сооружения расположенные в пойме реки Лососинка ведут свою историю с 1930 года. В настоящее время это одно из любимых мест занятий спортом у жителей Петрозаводска. На территории проводятся тренировки и соревнования по футболу, легкой атлетике, скейтборду и другим видам спорта. Также на стадионе принимают нормы ГТО. В 2020 году на площадке состоялось почти 100 городских физкультурных и спортивных мероприятий.