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Стадион "Юность" в Петрозаводске модернизируют и оградят забором

Новости. Общество
15:21, 26 Декабря 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Глава Петрозаводска провела выездное совещание по вопросу развития спортивного комплекса "Юность", сообщили в администрации Петрозаводска.

Модернизация площадки в центре карельской столицы продолжится в 2021 году. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник посетила спортивный комплекс "Юность".

В 2020 году по Программе поддержки местных инициатив на стадионе реконструирован скейтпарк: установлено новое современное оборудование, выполнено освещение. Гостевая парковка вынесена на площадь Кирова, что позволяет обеспечить безопасность юных спортсменов.

Как сообщил руководитель "Дирекции спорта" Василий Филин, в рамках федеральной субсидии совместно со спортивной школой № 7 подготовлен проект реконструкции спортивного ядра. На 2021 год запланирована замена искусственного покрытия основного и запасного полей, основания и покрытия легкоатлетической дорожки. Дополнительно проектом предусмотрено установление ограждения всей территории спортивного комплекса "Юность".

В 2020 году велась большая работа по приведению в соответствие с требованиями нормативно-правовых документов для включения спортивного комплекса "Юность" во всероссийский Реестр спортивных объектов. Комплексу присвоен юридический адрес: по ул. Кирова д. 2. После установки ограждения объект будет включен в Реестр, что позволит проводить мероприятия высокого уровня.

Спортивные сооружения расположенные в пойме реки Лососинка ведут свою историю с 1930 года. В настоящее время это одно из любимых мест занятий спортом у жителей Петрозаводска. На территории проводятся тренировки и соревнования по футболу, легкой атлетике, скейтборду и другим видам спорта. Также на стадионе принимают нормы ГТО. В 2020 году на площадке состоялось почти 100 городских физкультурных и спортивных мероприятий.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2020-12-26 16:51:31
Забором и рвом.
Off
2020-12-26 16:43:32
А что ,ее еще не посадили ? ))
Изя
2020-12-26 16:50:44
Посдят , бабуля , её за коррупцию тебя за безделие и троллинг средств массовой информации ))
David
2020-12-26 16:32:58
Давайте клоуны, ещё больше заборов.
театральный критик
2020-12-26 15:56:20
Собачатники приуныли
Изя
2020-12-26 16:27:40
Кошачники ликуют и готовятся на зону , в лучшем случае на пенсион )))
Os
2020-12-26 15:30:47
Если таким как раньше забором, то соревнований не видно будет. Раз будут общероссийские соревнования проводить, сделали бы трибуны для зрителей.
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