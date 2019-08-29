11:34, 29 Августа 2019
Стадион "Машиностроитель" в Петрозаводске может сохраниться как спортивный объект
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Принадлежащая известному бизнесмену Леониду Белуге компания "Релакс-Центр" готова вернуть в муниципальную собственность бывший стадион "Машиностроитель", что позволит избежать его застройки и сохранить как спортивный объект.
Об этом стало известно на заседании комиссии Петросовета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту, где обсуждалась судьба стадиона.
Директор ООО "Релакс-Центр" Алексей Галкин предложил рассмотреть возможность обмена территории стадиона, который находится в собственности фирмы, на другой участок из перечня земель муниципального фонда.
Это предложение поддержал председатель комиссии Петросовета по управлению муниципальным имуществом Павел Сандберг.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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