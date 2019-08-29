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Новости. Экономика
11:34, 29 Августа 2019
фото: © wikimapia.org

Стадион "Машиностроитель" в Петрозаводске может сохраниться как спортивный объект

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Принадлежащая известному бизнесмену Леониду Белуге компания "Релакс-Центр" готова вернуть в муниципальную собственность бывший стадион "Машиностроитель", что позволит избежать его застройки и сохранить как спортивный объект.

Об этом стало известно на заседании комиссии Петросовета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту, где обсуждалась судьба стадиона.

Директор ООО "Релакс-Центр" Алексей Галкин предложил рассмотреть возможность обмена территории стадиона, который находится в собственности фирмы, на другой участок из перечня земель муниципального фонда.

Это предложение поддержал председатель комиссии Петросовета по управлению муниципальным имуществом Павел Сандберг.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Горожанин
2019-08-29 12:16:41
Поколение детей уже выросло возле этого недействующего стадиона без возможности заниматься спортом. Из всех "спортивных объектов" в этом районе ныне только мусорные баки.
Ни ума, ни стыда, ни совести, ни социальной ответственности ... ничего личного, только "бизнес"
zanoza
2019-08-29 11:57:03
Вот молодцы! От проблемного объекта избавятся и земельку муниципальную оттяпают за бесплатно! Что творится в нашем уездном городе П, я плачу :)
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