Стадион "Машиностроитель" в Петрозаводске может сохраниться как спортивный объект

Принадлежащая известному бизнесмену Леониду Белуге компания "Релакс-Центр" готова вернуть в муниципальную собственность бывший стадион "Машиностроитель", что позволит избежать его застройки и сохранить как спортивный объект.

Об этом стало известно на заседании комиссии Петросовета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту, где обсуждалась судьба стадиона.

Директор ООО "Релакс-Центр" Алексей Галкин предложил рассмотреть возможность обмена территории стадиона, который находится в собственности фирмы, на другой участок из перечня земель муниципального фонда.

Это предложение поддержал председатель комиссии Петросовета по управлению муниципальным имуществом Павел Сандберг.

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