Стадион «Спартак» в Петрозаводске перестроят в универсальный комплекс для разных видов спорта

Реконструкция стадиона «Спартак» в Петрозаводске предусматривает его полную перестройку и возведение крытых спорткомплексов для игровых видов спорта и единоборств.

Это следует из документации к аукциону для выбора организации, которая займется разработкой проекта реконструкции. В техническом задании указаны основные характеристики проекта.

На стадионе должны появиться новые трибуны вместимостью не менее 8 тыс. зрителей, футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическое ядро.

Также проектом будет предусмотрено строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя универсальными игровыми залами и трибунами для зрителей, а также Центра единоборств, где разместится не менее 3 борцовских ковров и 1 боксерский ринг. Там тоже должны быть трибуны для зрителей.

Что еще появится на стадионе в результате реконструкции, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».