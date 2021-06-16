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Стадион «Спартак» в Петрозаводске перестроят в универсальный комплекс для разных видов спорта

Новости. Спорт
11:31, 17 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Реконструкция стадиона «Спартак» в Петрозаводске предусматривает его полную перестройку и возведение крытых спорткомплексов для игровых видов спорта и единоборств.

Это следует из документации к аукциону для выбора организации, которая займется разработкой проекта реконструкции. В техническом задании указаны основные характеристики проекта.

На стадионе должны появиться новые трибуны вместимостью не менее 8 тыс. зрителей, футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическое ядро.

Также проектом будет предусмотрено строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя универсальными игровыми залами и трибунами для зрителей, а также Центра единоборств, где разместится не менее 3 борцовских ковров и 1 боксерский ринг. Там тоже должны быть трибуны для зрителей.

Что еще появится на стадионе в результате реконструкции, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Os
2021-06-17 11:50:56
Надо сразу 10 тысяч делать вместимость трибун, а то в Премьер-лигу команду не пустят.
Гость
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