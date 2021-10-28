Стадо кабанчиков метнулось в лес перед машиной в Карелии (ВИДЕО)

В Беломорском районе дорогу автомобилю перебежало целое стадо кабанов.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» один из подписчиков выложил видео встречи с лесными жителями.

«Стадо кабанчиков под Беломорском», — подписала видео его автор.

Напомним, в Карелии участились встречи людей с дикими животными. Так, в Костомукше продолжается охота на волков, которые терроризируют местных жителей. А в нентре Петрозаводска уже несколько дней подряд наблюдают лису — похоже, зверь облюбовал площадку с мусорными контейнерами в центре города.