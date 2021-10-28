Умные волки убегают от охотников на территорию заповедника на севере Карелии

В Костомукше продолжается охота на волков, которые терроризируют местных жителей.

Как пишет сетевое издание «64 параллель онлайн», в минувшую среду в Костомукше на поиски хищников вышли сорок человек, среди которых был и представитель Минприроды Карелии.

«Не все получается так легко, как хотелось бы. Эти волки умные, мы уже несколько дней продолжаем охотиться на территории округа. В нашей команде настоящие профессионалы», — цитирует издание старшего инспектора Госохотнадзора по Костомукше Юрия Шпакова.

Команда охотников выезжает в те места, где волков видели местные жители. Однако иногда хищники уходят на территорию заповедника, где охота запрещена.

Юрий Шпаков напоминает, что хищник не нападет на человека, однако собаки — его главное лакомство. Поэтому важно соблюдать меры безопасности.

Напомним, совет Костомукшского городского округа направил обращение в карельское министерство природных ресурсов и экологии с просьбой принять решение о регулировании численности волков. Причиной, побудившей народных избранников обратиться в Минприроды республики, стали многочисленные жалобы обеспокоенных костомукшан. Случаи нападения волков на домашних животных происходят в Костомукше и ее окрестностях все чаще.