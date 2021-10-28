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Умные волки убегают от охотников на территорию заповедника на севере Карелии

Новости. Общество
12:48, 28 Октября 2021
фото: © Алексей Щукин / ТАСС

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В Костомукше продолжается охота на волков, которые терроризируют местных жителей.

Как пишет сетевое издание «64 параллель онлайн», в минувшую среду в Костомукше на поиски хищников вышли сорок человек, среди которых был и представитель Минприроды Карелии.

«Не все получается так легко, как хотелось бы. Эти волки умные, мы уже несколько дней продолжаем охотиться на территории округа. В нашей команде настоящие профессионалы», — цитирует издание старшего инспектора Госохотнадзора по Костомукше Юрия Шпакова.

Команда охотников выезжает в те места, где волков видели местные жители. Однако иногда хищники уходят на территорию заповедника, где охота запрещена.

Юрий Шпаков напоминает, что хищник не нападет на человека, однако собаки — его главное лакомство. Поэтому важно соблюдать меры безопасности.

Напомним, совет Костомукшского городского округа направил обращение в карельское министерство природных ресурсов и экологии с просьбой принять решение о регулировании численности волков. Причиной, побудившей народных избранников обратиться в Минприроды республики, стали многочисленные жалобы обеспокоенных костомукшан. Случаи нападения волков на домашних животных происходят в Костомукше и ее окрестностях все чаще.

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Комментарии

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Вася
2021-10-28 13:35:31
Умные патриоты на озере Комо.
Руслан
2021-10-28 13:19:01
Даже волки умеют думать....
Гость
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