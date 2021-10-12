Депутаты попросили Минприроды Карелии спасти жителей Костомукши от волков

Совет Костомукшского городского округа направил обращение в карельское министерство природных ресурсов и экологии с просьбой принять решение о регулировании численности волков.

Причиной, побудившей народных избранников обратиться в Минприроды республики, стали многочисленные жалобы обеспокоенных костомукшан. Случаи нападения волков на домашних животных происходят в Костомукше и ее окрестностях все чаще. Жителей города горняков интересует, какие меры принимаются руководством округа в связи с этой проблей. Об этом сообщается в официальном паблике Совета.

«Учитывая социальную напряженность по данному вопросу, обеспокоенность жителей за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей, людей пожилого возраста (природные условия (зимнее уменьшение светового дня), необходимость посещения образовательных учреждений детьми, а, следовательно, направление в школы, сады и возвращение в темное время суток), Совет Костомукшского городского округа попросил Министерство в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию и принять решение о регулировании численности охотничьих ресурсов (волков)», — говорится в сообщении Совета Костомукшского городского округа.

Ранее в дачном поселке под Костомукшей камера наблюдения зафиксировала появление серых хищников.