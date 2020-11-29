Стаи бездомных собак истребляют кошек и пугают жителей города на севере Карелии

В Беломорске бродящие собаки сбились в стаи и нападают на домашних питомцев.

На улицах Заводская, Спортивная, Рабочая в Беломорске стаи собак пугают местных жителей. С наступлением холодов животные стали сбиваться в стаи, встречают и провожают каждого, выпрашивают или требуют еду в зависимости от настроения. Об этом пишут в паблике районной газеты "Беломорская трибуна"

"Большая часть собак даже не является бездомными. Это ваши: Полканы, Ричи, Белки и т.д., которых многие выпускают на самовыгул. На замечания хозяева, аргументируют это тем, что после 10 вечера и до 7 утра никто не ходит. Представьте уважаемые хозяева, ходят на ночную смену, на маршрутку и поезд", - пишут в паблике.

При этом, как отмечают беломорчане, многих собак хозяева, получив новые квартиры, просто бросили. Теперь они бегают вместе с бездомными стаями по улицам и пугают людей.

"Начали драть котов, мелких собаченок и домашнюю живность. И от них не отбиться, становится просто страшно выйти на улицу не только ребенку и старикам, но и взрослым людям. Животное – это ответственность. Проблема бездомных животных – это не проблема "отловщиков", "зоозащитников" и "государства". А проблема безответственности человека!!! И эту проблему нужно решать", - пишут в "Беломорской трибуне".