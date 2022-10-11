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Стая собак пугает детей у продуктового магазина в райцентре Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:03, 01 Декабря 2022
фото: © Art_man / shatterstock

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Жители Медгоры пожаловались на продавцов, которые подкармливают собак. В свою очередь, работники торговли в том же обвинили покупателей.

В паблике «Медвежьегорск Online» жители города пожаловались на продавцов одного из продуктовых магазинов на улице Карла Маркса. По мнению медвежьегорцев, работники торговли во дворе соседнего дома подкармливают стаю собак, которая пугает людей. 

«Выражаю огромную «благодарность» милым продащицам за их самоотверженность в создании собачьего притона во дворе дома №23 по улице Артемьева. Продавцы кормят их по несколько раз в день. Пока это не закончится, наши дети так и будут бояться выходить из дома в одиночку. Мы уже забыли то время, когда можно было спокойно отпустить ребенка поиграть во дворе, не боясь за то, что его покусают эти бешеные собаки», - говорится в сообщении паблика. 

В том же паблике появился ответ сотрудников магазина. В нем они в том же самом обвиняют своих покупателей и призывают местные власти обратить внимание на проблему безнадзорных животных. 

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